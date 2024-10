Les ex-membres des One Direction rendent hommage à Liam Payne

Les One Direction lors d'un concert en 2014. Crédit : Commons - javierosh

Les ex-membres des One Direction ont rendu à Liam Payne, décédé mercredi 16 octobre à l’âge de 31 ans.

« Nous sommes complètement dévastés » : les ex-membres du boys-band britannique One Direction ont réagi publiquement pour la première fois, ce jeudi 17 octobre, après la mort de l’un des leurs, Liam Payne. Ce dernier, âgé de 31 ans, a chuté du troisième étage d’un hôtel en Argentine. Une enquête devra déterminer s’il s’agit d’un accident ou d’un suicide. « Quand ce sera le moment, et que tout le monde se sentira capable de le faire, il y aura plus à dire », expliquent Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson et Niall Horan, dans un communiqué commun. « Pour le moment, nous allons prendre le temps de faire notre deuil et de pleurer la perte de notre frère, que nous aimions de tout cœur. Les moments passés avec lui seront chéris à jamais. »

Harry Styles a réagi Outre ce communiqué commun, plusieurs des artistes ont publié un message personnel. « Sa plus grande joie était de rendre les autres heureux, et ce fut un honneur d’être à ses côtés lorsqu’il le faisait », écrit Harry Styles. « Liam était chaleureux, solidaire et aimant, les années que nous avons passées ensemble resteront à jamais parmi les plus belles de ma vie. »

"Nous parlions souvent de revenir ensemble en studio" Un peu plus tôt, Louis Tomlinson avait également réagi : « J'ai perdu un frère. Liam était quelqu'un que j'admirais tous les jours, une âme si positive, drôle et gentille. Il était un incroyable auteur de chansons avec un grand sens de la mélodie, nous parlions souvent de revenir ensemble en studio pour essayer de recréer l’alchimie de l'écriture que nous avions construite dans le groupe », a confié l’artiste. « Je me sens plus que chanceux de t'avoir eu dans ma vie, mais j'ai vraiment du mal à te dire au revoir. Je suis tellement reconnaissant que nous nous soyons encore plus rapprochés depuis la fin du groupe, en parlant au téléphone pendant des heures, à se remémorer les milliers de moments incroyables que nous avons vécus ensemble. »

"Tu as toujours été là avec ton optimisme et ton sourire rassurant" Zayn Malik a lui publié un message touchant : « Je n’ai jamais pu te remercier de m’avoir aidé pendant plusieurs des moments les plus difficiles de ma vie. Quand j’étais un adolescent de 17 ans éloigné de chez lui, tu as toujours été là avec ton optimisme et ton sourire rassurant, et tu me faisais savoir que tu étais mon ami et que j’étais aimé. Tu étais têtu, opiniâtre et te moquais de l’avis des gens quand tu savais qu’ils avaient tort. Même si ça nous a valu quelques prises de tête, je te respectais secrètement pour ça ! D’un point de vue musical, tu étais le plus qualifié dans tous les aspects. Je n’étais qu’un enfant novice quand tu étais déjà un professionnel. J’espère que là où tu es, tu es en paix et tu sais combien tu étais aimé. »

Liam Payne avait assisté au concert de Niall Horan il y a quelques jours Si son message est arrivé quelques heures après celui des autres, Niall Horan a également rendu hommage à Liam Payne. "Liam avait une joie de vivre et une passion pour le travail qui était contagieuse", écrit-il. "Tous les rires que nous avons pu partager au fil des années, même pour les choses les plus futiles, me reviennent à l'esprit à travers la tristesse. Nous avons pu vivre nos rêves les plus fous ensemble et je chérirai chacun de nos moments." Liam Payne, qui est décédé en Argentine, avait assisté quelques jours avant le drame à un concert de Niall Horan à Buenos Aires. "Je me sens si chanceux d'avoir pu le voir récemment. Je ne savais pas qu'en lui disant au revoir et en le serrant dans mes bras ce soir-là, je lui disais adieu. Ça me brise le coeur."