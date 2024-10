La comédie musicale « Le Roi Soleil » revient !

C’est un retour que l’on n’attendait pas ! La société Décibels Prod a dévoilé ce lundi 21 décembre une vidéo, dans laquelle elle annonce le grand retour du spectacle évènement « Le Roi Soleil ». Sur cette vidéo, on peut alors découvrir deux noms qui nous sont très familiers, celui du producteur Dove Attia, et du chorégraphe et metteur en scène Kamel Ouali.

Pas beaucoup d’informations à ce sujet, si ce n’est que les deux hommes feront bien partis de cette nouvelle aventure, 20 ans après le lancement de la comédie musicale « Le Roi Soleil ». Mais pour le moment, pas un mot sur le casting. Pour rappel, "le Roi Soleil" avait vu naître des véritables stars de la chanson française, comme Christophe Maé ou Emmanuel Moire.

Il nous tarde d’en savoir plus, « prochainement » selon Décibels Prod. Il est sûre qu’un tel retour va réveiller de nombreux souvenirs à chacun d’entre nous. Pour rappel, « Le Roi Soleil » était à l’époque un véritable phénomène. Grâce à un casting très réussi et des chansons très efficaces, le spectacle faisait salle comble à chaque représentation. Il se jouera plus de 380 fois en l'espace de deux ans et sera vu par 1,6 million de spectateurs.

La folle nostalgie

Même si le sujet était sur la table depuis quelques années, le doute planait sur un retour imminent du « Roi Soleil » sur scène. Mais il faut dire qu’elle ne sera pas la première comédie musicale à faire son « come-back ». En début d’année, on apprenait en effet le retour d’un autre spectacle phénomène, « Les Dix Commandements », programmé dans plusieurs villes de France jusqu’en janvier 2025.

Une nouvelle version de « Notre Dame de Paris » a également vu le jour, et sera en tournée en 2025. Pas d’Hélène Ségara, de Patrick Fiori ou de Garou cette fois, mais un tout nouveau casting pour fêter les 25 ans du spectacle. On notera tout de même que seul Daniel Lavoie a accepté de reprendre son rôle de Frollo.

On soulignera enfin le retour de « Starmania », imaginé par Michel Berger et Luc Plamondon. Cette nouvelle édition est mise en scène par un certain Thomas Jolly, metteur en scène des JO de Paris.

Une vague de nostalgie qui s’avère payante. Plus les comédies musicales ont eu du succès par le passé, plus le public en redemande aujourd’hui. Et la France ne fait évidemment pas exception. Exemple avec « Mamma Mia » créé il y a 20 ans à Londres, et traduit dans 16 langues, enregistrant plusieurs millions de spectateurs partout dans le monde ! Comme on dit, ce sont dans les vieux pots que l’on fait les meilleures confitures.