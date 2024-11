Collecte de jouets : l'association Le Soleil à l'hôpital se (re)mobilise pour Noël

Si Noël reste une fête de partage, de joie et de féérie, la période peut sembler bien plus morose pour de nombreux enfants hospitalisés. En Haute-Savoie, l'association Le Soleil à l'Hôpital, fondée par Ali Yuruk, se mobilise pour tenter d'inverser la tendance. À l'aide des nombreux bénévoles peuplant ses rangs, l'association réalise des maraudes afin de collecter des jouets neufs pour apporter un peu de lumière dans les chambres d'hôpital et redonner le sourire aux enfants malades. Les dons sont également possibles en contactant directement l'association.