Colombie : il se vantait sur Twitter de sa rencontre avec sa future femme, qu’il est aujourd’hui accusé d’avoir tué

Celle-ci émane du quotidien britannique The Daily Mail et stipule : "Le propriétaire de ce compte est à présent accusé du meurtre de la jeune femme qui pose avec lui".

Voilà un an que John Poulos et Valentina Trespalacios étaient ensemble et comptaient se marier. Mais en janvier 2022, la romance entre Poulos (divorcé et père de 3 enfants) et Trespalacios (une DJ colombienne renommée) a tourné court et de façon sordide : l’homme aurait étranglé sa fiancée après l’avoir rouée de coups.

Des images de vidéo surveillance le montrent placer le corps de la défunte dans le coffre de sa voiture. La dépouille a, par la suite, été retrouvée dans une décharge de Bogotá, la capitale de la Colombie où le couple comptait s’installer.

Arrêté au Panama alors qu’il tentait d’embarquer sur un vol pour la Turquie, John Poulos avait pour plan de s’enfuir au Montenegro qui n’a pas d’accords d’extradition avec la Colombie. Un féminicide pour lequel Poulos encourt une peine maximale de 35 ans de prison.