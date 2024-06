Comment accéder au Chambord Live 2024 ?

Que les spectateurs se rassurent, le Chambord Live aura bien lieu ! Les pluies abondantes de la semaine dernière n’auront pas eu raison du concert. "On a eu énormément d’intempéries la semaine dernière avec la montée du Cosson qui traverse le domaine de Chambord, donc ça nous a perturbé, on a des parkings qui sont détrempés sur certaines zones", explique Julien Lavergne, le gérant de la société tourangelle AZ Prod qui organise l'événement.

L’organisation travaille depuis quelques jours d’arrache-pied pour permettre aux spectateurs de pouvoir se garer samedi. "On a rajouté plus de 6000 mètres carrés de plaques en aluminium au sol qui permettent de garantir l’accès des véhicules. Ensuite, on répartit 400 tonnes de pailles dans les contre-allées pour maintenir les couches sèches entre le sol qui pourrait être encore humide et le roulement des voitures", détaille Julien Lavergne. Pour l'heure, 12 500 places sur les 15 000 prévues devraient être disponibles.

En conséquence, les organisateurs invitent les spectateurs à privilégier le covoiturage. « Moins il y aura de voitures, plus la circulation sera facilitée et plus ce sera simple de se garer sur les parkings qui sont au sec ! », expliquent AZ Prod. Pour covoiturer, une plateforme gratuite a été mise en place pour la journée (tribulive.mobi). Sans frais, sans données bancaires, elle est très simple d’utilisation.

Pour celles et ceux qui seront en voiture, notez que les parkings P4 et P5 ouvriront samedi à 9h30 sur présentation de son billet Chambord Live. Pour toutes les personnes ayant un billet PMR/PSH, un parking sera accessible via la route de Mer.

La programmation :

- Toukan Toukan – 17h30

- Roszalie – 19h

- Kungs - 20h30

- David Guetta

Plus d'infos sur www.chambordlive.com