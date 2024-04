Comment optimiser l’acoustique d’un studio d’enregistrement ?

Quand on est musicien, on aime enregistrer ses morceaux dans les meilleures conditions possibles. Au-delà des qualités sonores de ses instruments, il est important d’avoir une bonne acoustique. Retour sur cette notion et les moyens de l’optimiser pour un studio d’enregistrement.

L’acoustique : entre isolation et correction

La notion d’acoustique est vaste. Quand on souhaite optimiser l’acoustique d’un studio d’enregistrement, il est possible d’être confronté à des problématiques d’isolation ou de correction acoustique.

La correction acoustique s’intéresse à la réverbération des ondes sonores dans une pièce fermée. Le but est qu’il n’y ait pas d’écho. Ceci permet d’avoir une bonne qualité de restitution de la musique.

A l’inverse, l’isolation vise à ne pas déranger les pièces voisines ou les personnes résidant à proximité de la pièce dans laquelle vous jouez. En isolation, on cherche à empêcher que le son interne à une pièce n’en sorte.

Ces 2 notions sont très importantes dans la construction d’un home studio car il est logique de vouloir la meilleure qualité sonore possible. En outre, garder une bonne entente avec ses voisins est également important.

La diffusion acoustique, un enjeu pour les studios d’enregistrement

Les diffuseurs acoustiques sont des panneaux spécialement conçus pour diffuser les ondes sonores dans différentes directions. Ils peuvent être placés stratégiquement dans un studio d'enregistrement pour améliorer la qualité sonore globale.

Concrètement, ils permettent de créer une ambiance sonore plus équilibrée et uniforme. Autrement dit, la qualité sonore sera la même dans toute la pièce. Les amphithéâtres romains jouaient beaucoup sur ce paramètre afin que les chuchotements émis sur scène puissent être entendus distinctement même par les spectateurs les plus éloignés.

Autre point non négligeable, les diffuseurs apportent de la dynamique. Autrement dit, en complément de produits absorbants, ils permettent de donner du pep aux instruments et à la voix. En effet, une pièce trop feutrée va rendre le son plus terne.

Quels produits utiliser ?

Pour la diffusion

Nous venons juste d’en parler dans le paragraphe précédent. Les diffuseurs acoustiques permettent d’optimiser la gestion de l’énergie sonore dans une pièce.

Il existe différents matériaux et différents types de diffuseurs acoustiques. Le matériau le plus utilisé reste le bois. En ce qui concerne les types de diffuseurs, vous pouvez, notamment, opter pour des diffuseurs quadratiques ou de Schröder.

Pour l’absorption

Concernant l’absorption, le choix de produits pouvant être utilisé est plus vaste. Les panneaux acoustiques permettent notamment d'optimiser l'environnement sonore d'un home studio. Très souvent, ce sont eux qui sont utilisés. Là encore, les matériaux utilisés peuvent différer. Certains sont plus transformés et peuvent faire l’objet de controverses.

Il est également possible de s’orienter vers des toiles tendues. Cependant, faites attention, toutes les toiles tendues n’ont pas de propriétés acoustiques.

Ces 2 types de produits permettent de traiter des fréquences mediums et aigues. Pour absorber les basses fréquences, il faudra vous tourner vers des bass traps.

Quelques points importants

Evaluer la qualité d’un produit acoustique n’est pas facile quand on n’y pas connait pas grand-chose. Les fabricants affichent souvent des indicateurs alpha sabine qui vont de 0 à 1. Voici la lecture qu’il faut en faire :

1 : le produit est totalement absorbant

0 : le produit n’a aucune propriété acoustique

Il convient également de bien comprendre sur quelles fréquences le produit agit. En effet, ce coefficient alpha sabine est donné comme une moyenne sur un ensemble de fréquences. Cependant, il est également calculé par tiers d’octave. Assurez-vous donc bien qu’il absorbe les fréquences désirées.

Un acousticien ou un fabricant de produits acoustiques pourra vous faire gagner beaucoup de temps et s’engager sur un résultat. C’est pourquoi, nous vous recommandons de parler de votre projet à un spécialiste.