Comment perdre les kilos des fêtes ? Un diététicien livre ses conseils

C’est l’une des conséquences des repas de fin d’années. On a tendance à prendre quelques kilos. Certains sont peut-être tentés de les perdre, mais rien n’est moins simple. Julien Cadiot est diététicien-nutritionniste, installé à Nevers. Il conseille d’abord de revenir à une alimentation plus équilibrée moins riche en graisse, avec plus de légumes que de féculents, des protéines maigres ou végétales (pois chiches, lentilles, soja), « car on aura consommé de grandes quantités de protéines animales pendant les fêtes ».





Au bout de quelques jours, Julien Cadiot juge qu’il est bon de « mettre son système digestif au repos », en pratiquant un jeune intermittent, c’est-à-dire de ne pas manger pendant 14 heures environ avant de « reprendre ensuite quelque chose de léger, en évitant de rajouter trop de matières grasses ». Le nutritionniste met aussi en garde, il ne faut pas pratiquer le jeune intermittent plus de deux jours par semaine.

Parmi nos alliés pour maigrir, on retrouve aussi les superaliments comme la spiruline. Néanmoins, Julien Cadiot reste réservé. « Elle va aider au renforcement musculaire pour l’hiver mais le plus puissant oxydent reste la vitamine C (citron) pour nettoyer l’organisme de tous les agresseurs comme l’alcool ».

Le nutritionniste conseille également de retrouver une activité physique régulière mais surtout de garder des règles d’hygiène de vie tout au long de l’année. « C’est un travail de fond », résume-t-il.