Comment savoir si mon enfant regarde trop la télé ?

La question du temps passé devant les écrans par nos enfants est un défi majeur de la parentalité. Car il y a les préconisations des professionnels de santé d’un côté et la vie quotidienne de l’autre. Pas d’écran pour les enfants avant 3 ans certes, mais comment réussir à faire son ménage, laver le linge et cuisiner si l’enfant est toujours à nos côtés ???

Pour parler du thème des écrans, nous avons interrogé Serge Tisseron. Il est psychiatre, membre de l’académie des technologies et du conseil national du numérique. Il a par ailleurs écrit le livre « 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir » aux éditions Érès.

Pourquoi pas d’écran avant 3 ans ?

La première chose à savoir c’est que cette limite de 3 ans a été choisie car elle coïncide en terme d’âge avec l’entrée à l’école. Auparavant, « l’enfant est en pleine construction de sa personnalité et de ses compétences, qu’elles soient motrices ou relationnelles » nous explique Serge Tisseron. Or « lorsqu’un enfant est devant un écran, il ne manipule pas des objets, il n’interagit pas avec des humains qui ont des attitudes, des mimiques en réaction à son comportement. Et donc la construction de ses compétences s’en trouve gênée ou retardée. »

Après Serge Tisseron relativise lui-même. Un dessin animé d’une demi-heure dans la semaine n’est pas un drame en soi pour les plus petits tant qu’il a aussi â côté des jouets adaptés à son âge et des interactions avec d’autres enfants pour développer sa sociabilité.

Entre 3 et 6 ans : développer la capacité d’auto-régulation

On y est, votre enfant a 3 ans. Il peut donc regarder des écrans. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut le laisser toute la journée devant la télévision !

Pour Serge Tisseron, cette période de 3 à 6 ans est déterminante pour apprendre à développer la capacité d’auto-régulation de l’enfant, c’est-à-dire être capable d’apprendre à attendre.

Il conseille de fixer une tranche d’écran par jour à un moment qui semble opportun aux parents. L’enfant peut par exemple avoir le droit à une demi-heure le soir après le repas, deux heures le samedi après-midi. Peu importe. L’essentiel, c’est que l’enfant ait conscience de l’heure où il pourra regarder la télévision en lui montrant sur une pendule à quoi cela correspond.

« Ainsi quand l’enfant dira télé, télé, télé » précise Serge Tisseron « et bien les parents pourront dire : non tu vois, regarde les aiguilles de l’horloge ce n’est pas encore l’heure. À partir de 6 ans, en revanche, on peut évoluer et lui faire tenir un carnet de temps d’écran pour ne pas l’infantiliser. »

Et à noter que pour Serge Tisseron, d’autres problématiques entrent en jeu à partir de 9 ans comme la curiosité d’internet, le droit à l’intimité et le droit à l’image.

Les grands principes à retenir

Pour Serge Tisseron, au fond, les balises 3-6-9-12 reposent sur trois principes de base :

- accompagner l’enfant en regardant certaines films avec lui ou en parlant avec lui de ce qu’il a vu

- alterner les écrans. Il peut y avoir un peu de télévision, mais aussi des jeux vidéo créatifs comme Minecraft ou encore l’acquisition d’un appareil photo pour lui.

- Apprendre l’auto-régulation. Ce principe est essentiel car comme nous l’a confié Serge Tisseron « si un enfant refuse d’aller à l’anniversaire d’un copain parce qu’il préfère rester devant la télévision, là c’est inquiétant. ».

Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’interview de Serge Tisseron en podcast ci-dessous.