Comment (vraiment) empêcher Facebook et Instagram d'utiliser vos données personnelles ?

Les hoax (canulars) ont pullulé sur facebook ces derniers jours. Des messages ont été partagés à vitesse grand V au point d'envahir votre "mur". Alors, commençons par dire que ces messages (ci-dessous) sont complètement bidons. Ce n'est pas en les partageant que vous allez protéger vos données personnelles sur Facebook ou Instagram (Meta).

Des messages plus ou moins variés ont été partagés, mais ils sont tous basés sur de fausses informations. Certains s'appuient sur le statut de Rome alors qu'il fait référence "aux règles de fonctionnement de la Cour pénale internationale"d'autres s'appuient sur la loi UCC qui régit "le commerce entre les différents États américains". Certains posts vous expliquent même que Meta devient une entité publique, ce qui n'est absolument pas le cas. Comme on dit, "plus c'est gros plus ça passe"!

Alors pourquoi ce déferlement de fauses informations?

Tout vient d'un changement de politique de Meta (maison-mère de Facebook et Instagram) pour se mettre au diapason des nouvelles règles européennes sur la protection des données personnelles.

Pub ciblée

Si vous avez un compte Facebook ou Instagram, vous avez dû recevoir un message qui vous propose soit de vous abonner (120 euros par an par compte sur un ordinateur et 156 euros depuis un mobile), soit de continuer à utiliser votre compte gratuitement. Alors comme bien souvent, quand c'est gratuit, ça ne l'est pas vraiment. En utilisant le service gratuit de Facebook et Instagram, vous donnez l'autorisation à Meta d'utiliser vos données personnelles à but commercial. En clair, l'algorithme prendra en compte vos recherches pour vous proposer des pubs ciblées. Mais en aucun cas il s'agira d'utiliser vos photos pour faire de la pub, comme certains pourraient le prétendre.

Sachez tout de même qu'il est possible de limiter la collecte de vos données personnelles sans payer, en modifiant les paramètres de votre compte Facebook ou Instagram. Et plus généralement, pour protéger vos photos d'un usage malveillant, il est conseillé de ne rien publier en mode "public", surtout s'il s'agit de photos de vos enfants, et de faire du ménage dans vos "amis" Facebook ou Instagram qui peuvent eux, les réutiliser.

Régler ses paramètres

Concernant l'accès de vos données à but commercial, rendez-vous dans les paramètres de votre compte : "Paramètres et confidentialité", puis allez dans l'onglet "Espace comptes", en haut à gauche. Vous pourrez alors accéder à vos "Préférences publicitaires". Vous pouvez choisir quelles informations vont être utilisées.

C'est à vous de décider si Meta peut "utiliser les informations de ses partenaires publicitaires". En cochant "Oui, montrez-moi des publicités plus pertinentes en utilisant ces informations", Meta suivra votre activité au-delà de ses propres plateformes sur les sites Web et les applications de ses partenaires pour affiner votre profil consommateur au gré de vos navigations et de vos achats en ligne. Pour limiter le pistage, cliquez sur l'option "Non, ne me montrez pas de publicités plus pertinentes".

Vous pouvez aussi retirer vos informations personnelles de votre profil : âge, sexe, métier, entreprise, domicile, liens familiaux, langue, éducation, situation amoureuse, etc... Tout est utilisé pour vous pister.

Autre option : "Publicités montrées hors de Meta", par défaut, le réglage est défini sur "Autorisé, mais vous pouvez le passer sur "Non autorisé".

Et enfin vous pouvez déterminer qui peut voir vos interactions avec les publicités sur Facebook, comme "Kevin a aimé une page". Pour plus de confidentialité, vous pouvez cocher "Moi uniquement".

Vérifiez bien tous les paramètres si vous ne souhaitez pas qu'on utilise vos données personnelles.

Mais finalement il existe une solution très simple pour que Meta n'utilise pous vos données sur Facebook et Instagram : suprimez votre compte !