Quand est-ce que les hausses vont s’arrêter ? Pas tout de suite, puisque les tarifs des complémentaires santé devraient, eux aussi, exploser cette année. Une mauvaise nouvelle annoncée par l’UFC Que Choisir.

Une hausse de 10%, soit deux pourcents de plus que ce qu’avait annoncé la Mutualité française. Dans les faits, l’UFC explique cette différence par le fait qu’il y a des assurés, chaque année, qui passe dans une tranche d’âge supérieure, et, conséquence, à un tarif plus élevé.

Alors attention, 10% reste une moyenne, prévient le collectif, qui assure que cela va même être pire pour les retraités : de l’ordre de +25%, voire 30%.

En cause selon l’association ? Des frais de gestion qui varient beaucoup trop selon les complémentaires, et qui peuvent être "scandaleusement élevés", pour reprendre les mots de l’UFC Que Choisir.

Pour se faire une idée, en moyenne, ces frais de gestion stagnent autour de 20% des cotisations collectées, contre seulement 4% pour la Sécurité sociale.

De cette étude, sans surprise, le collectif demande aux complémentaires plus de transparence, que ce soit par rapport à leurs contrats ou au frais de gestion.