Connaissez-vous l’habitonomie ?

Envie de déménager, réorganiser votre intérieur, ou entamer des rénovations ? Avant de faire un choix, peut-être serait-il intéressant de faire des séances d’ « habitonomie ». Et si c’est la première fois que vous entendez ce mot-là, rassurez-vous, c’est tout à fait normal ! Dans le Loiret, Isabelle Parra a lancé ce concept il y a un an. « Je me baladais en bord de Loire et j’ai vu une famille qui était en train de jouer et de parler de leur maison, de comment on peut mieux vivre ensemble ». L’idée lui est alors venue d’inventer un métier autour du sien, ergonome. « C’est déjà ce que je fais en entreprise, et l’idée est de le faire pour les particuliers ».

A travers ses séances, Isabelle Parra propose donc aux familles d’analyser les usages de leur habitat, pour voir quelles adaptations peuvent être envisagées. Car avant de déménager ou de tout « casser » sur un coup de tête, il peut être bon de prendre du recul. « Toute la famille vient, quel que soit leur projet (…) L’idée c’est de les faire discuter, échanger, et surtout jouer. Ils vont apprendre à mieux se connaitre à travers ce jeu ».

Une séance immersive, autour d’un plateau de jeu est donc proposée. Avec l’objectif, après, d’avoir des réponses à ses questions, ou en tout cas d’y voir plus clair. Le parcours se fait en trois séances. Isabelle Parra accueille les familles dans son cabinet, la Maison Hunanim à Saint-Ay.