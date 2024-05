Plus de peur que de mal… et surtout une situation ubuesque ! Un coureur cycliste a pris la fuite ce lundi 20 mai, quelques secondes seulement avant un contrôle qui aurait pu le mettre à mal. Les faits se sont déroulés lors de la dernière étape des Routes de l’Oise, une course cycliste amateur à laquelle participent une trentaine d’équipes.

Le départ allait bientôt être donné, quand le directeur de course a voulu faire une petite vérification. Il suspectait la présence d’un moteur, caché, sur le vélo de l’un des coureurs. Quelques minutes avant le départ, le directeur s’approche du cycliste concerné, qui finit par prendre la fuite, embarquer à bord d’un véhicule, et partir.

Une personnalité connue dans le milieu

Le directeur de course, lui, a tenté de se positionner devant le véhicule pour l’empêcher d’avancer. Ce qui n’a pas freiné le fuyard, qui a accéléré et emporté le directeur sur son capot sur plusieurs centaines de mètres. Si la scène peut faire rire, la direction de course a, de son côté, déposé plainte, le directeur lui-même ayant été quelque peu choqué de la situation.

Toute l’équipe du coureur concerné a bien sûr été sanctionnée et n’a donc pas participé à la dernière étape de cette course. D’autant que le coureur concerné est assez connu dans le milieu. Il s’agit de Giovambattista Lera, notamment aperçu dans le film Le vélo de Ghislain Lambert (2001), réalisé par Philippe Harel et avec Benoît Poelvoorde et José Garcia.