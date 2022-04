Contrôle technique : anticipez votre rendez-vous pour éviter l’embouteillage

Un million et demi de voitures sont attendues dans les centres de contrôle technique gérés par Securitest, entre les mois de mai et juillet prochains. Cet embouteillage s’explique par le Covid survenu en mai 2020, quand les centres avaient été engorgés par des automobilistes qui n’avaient pas pu prendre rendez-vous avant, à cause du confinement. Deux ans plus tard – délai légal du contrôle technique – la galère reprend et des bouchons risquent à nouveau de se former dans les centres.

C’est pourquoi un message a été lancé il y a quelques semaines par les centres de contrôle technique, et notamment le PDG de Securitest, Laurent Palmier : « C’est inutile de renouveler cet engorgement, aujourd’hui on a un peu de temps. Prévenons les Français de venir un peu plus tôt, une, deux ou trois semaines, ça ne change pas grand-chose pour eux. Et s’il y a des travaux sur leurs voitures, ils auront le temps de les faire. »

Difficultés de recrutement

Malheureusement, ce message n’a pas beaucoup fonctionné auprès des automobilistes, selon le PDG : « L’activité a été très calme au début du mois d’avril, ce qui veut dire que les gens n’ont pas forcément écouté notre signal d’alerte. J’ai peur qu’on se retrouve très engorgé au-delà du mois de mai. »

Face à cette période de rush s’ajoutent les difficultés de recrutement du secteur. « Contrairement aux métiers habitués aux très fortes saisonnalités qui peuvent faire appel à des intérimaires, ce n’est pas possible dans nos métiers car l’obtention d’un agrément préfectoral ne se fait pas en cinq minutes, le métier ne s’apprend pas en deux temps trois mouvements. » À Securitest, 1000 contrôleurs sont recherchés en permanence.