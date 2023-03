COP3 Étudiante à Angers : « Rendre désirable cette transition écologique »

Tout le monde connait la COP et notamment la COP21 de Paris qui s’est déroulée 2015. Le sommet international qui vise à limiter le réchauffement climatique a désormais sa version étudiante. Après Grenoble en 2021, la COP a lieu en 2023 à Angers, au centre des congrés et sur le campus Saint-Serge, jusqu’au dimanche 19 mars.

Au programme : conférences, ateliers, tables rondes, projections de films avec un accent tout particulièrement porté par cette nouvelle édition sur « la ville durable ». Une cérémonie d’ouverture aura lieu ce vendredi après-midi avec un discours prononcé par le maire de la ville. Une conférence sur la ville durable aura lieu samedi après-midi, mais aussi plusieurs ateliers en parallèle. Le public aura également droit à des moments plus « divertissants » avec, notamment, des concerts et des projections de film, dont Legacy, notre héritage, de Yann Arthus-Bertrand, présent aussi à Angers.

L'union fait la force

« On souhaite sensibiliser un maximum de personnes à travers de nouveaux imaginaires pour que les gens s’intéressent et aboutir à des actions concrètes. Sur le long terme, on travaille avec une pluralité d’acteurs, qu’ils viennent de la ville, d’entreprises, ou d’associations représentant le développement durable », explique Mathieu Le Marec, le président de la COP3 Étudiante.

D’après une récente étude IFOP, près de 9 jeunes sur 10 sont inquiets face au réchauffement climatique. Pour Mathieu Le Marec, c’est un paradoxe : « beaucoup d’étudiants angoissent et estiment que les intérêts des générations futures ne sont pas assez pris en compte. Mais les jeunes ont un impact assez important via leurs modes de consommation sur l’environnement. L’objectif, c’est donc de rendre désirable cette transition écologique et solidaire, en créant des liens entre tous les acteurs engagés du territoire, et en montrant qu’on a tous les moyens d’agir. »

Pour les prochaines éditions des COP Étudiantes, le président angevin espère qu’une association unique soit créée « pour consolider ce mouvement et faciliter l’organisation des COP suivantes, en leur donnant plus de liens ». Car pour le moment, les COP se lancent indépendamment les unes des autres au fil des ans.