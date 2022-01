Le Mans : coup d’envoi des soldes ce mercredi 12 janvier !

L’occasion pour les clients et clientes de faire de bonnes affaires : top départ des soldes ce mercredi 12 janvier presque partout en France. Mais cette année encore, les commerçants indépendants doivent faire face à la concurrence des grandes enseignes. « A la base, les soldes servent à faire du déstockage », rappelle Catherine Sasso, présidente de l’association de commerçants Manséa, au Mans. « Mais cela a été détourné par les grandes enseignes, qui produisent de manière tellement intensive qu’elles peuvent se permettre de faire des démarques à -70%. »

Ventes privées juste avant les soldes

En parallèle, la multiplication des ventes privées a réduit l’intérêt des soldes pour les clients. « Rien n’empêche de faire des ventes privées tout au long de l’année pour remercier les clients fidèles », poursuit Catherine Sasso. « Mais pourquoi le faire quatre jours avant les soldes ? C’est de la concurrence déloyale de la part des grosses structures. » La commerçante appelle donc à légiférer sur la question.

Si le mois de décembre a été plutôt satisfaisant pour les commerçants, estime Catherine Sasso, il reste difficile de se projeter quant aux prochains mois. « Il y a toujours cette incertitude liée à la gestion du virus. C’est une épée de Damoclès, on ne sait jamais où on va », confie la présidente de Manséa. « La période n’est vraiment pas facile à vivre. C’est très anxiogène et l’anxiété n’est pas bonne pour le commerce. »