Coup d’envoi de Co’Met Orléans Open, Gasquet en lice ce lundi

Qui succédera au Tchèque Tomas Machac ? Les matchs du tableau principal de Co’Met Orléans Open 2024 commencent ce lundi 23 septembre. La compétition a débuté officiellement hier avec les qualifications, à Co’Met mais aussi à Saint-Cyr-en-Val. Pour cette deuxième édition à Co’Met, les têtes d’affiche sont essentiellement françaises, avec la présence de Lucas Pouille, Pierre-Hugues Herbert (vainqueur en simple en 2016), Benjamin Bonzi ou Luca Van Assche.

Gasquet en lice dès aujourd'hui

La tête de série numéro 1 est également tricolore, Quentin Halys, 98ème au classement ATP, mais c’est sans doute Richard Gasquet que le public attend le plus. L’ex-numéro 7 mondial, retombé à la 122ème place, entre d’ailleurs en lice dès ce lundi, face à son compatriote Calvin Hemery (221ème au classement ATP). Le match ne débutera pas avant 18h30. Le vainqueur 2017, le Slovaque Norbert Gombos (407ème à l’ATP), lancera le tour principal à partir de 16h au plus tôt, face au Belge Alexander Blockx (254ème à l’ATP). La journée se terminera par un duel entre la tête de série numéro 4 Luca Van Assche (111ème à l’ATP) et le Croate Barna Gojo (440ème). Parmi les favoris à suivre aussi cette semaine : le Canadien Denis Shapovalov, ex-membre du top 10 mondial.

Jusqu’à mercredi, les billets sont à 14 euros par jour (9 euros en tarif réduit), avant de passer à 20 euros jeudi et vendredi puis 26 euros samedi et dimanche. Rendez-vous sur le site de Co’Met Orléans Open. Sur présentation d’un billet, le trajet aller-retour en bus et tram sur le réseau TAO est gratuit, 1h30 avant le début des matchs du jour et 1h30 après la fin. Vibration est partenaire de l’événement.