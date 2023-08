Coupe du monde de rugby 2023 : une fan zone à Bourges !

France – Nouvelle-Zélande, quelle affiche pour ce premier match ! Pour le club de rugby de la ville de Bourges, il était impensable de ne pas marquer le coup. « Ça fait sens pour nous qu’on y prenne part », souligne Pauline Varnat, responsable communication du Bourges XV.

Le nouveau comité directeur du Bourges XV, en place depuis mars dernier, a donc saisi l’occasion pour organiser un évènement qui mettra en lumières le club. Avec la ville de Bourges, il a donc été décidé de mettre en place une fan zone, place Étienne-Dolet, pour retransmettre le premier match du Mondial. Pour rappel, la compétition débute le 8 septembre, et se jouera cette année… en France !

Écran géant et animations

Les amateurs de rugby sont donc attendus au pied de la Cathédrale de Bourges dès 18h. « L’évènement sera gratuit, sans réservation, nous précise Pauline. Il y aura des animations, et notamment des ateliers rugby, un stand maquillage, une buvette et un coin restauration. Un DJ sera également sur place pour animer la soirée, et surtout l’après-match ». Autour de 2000 spectateurs pourront y être accueillis.