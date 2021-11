COVID : le centre de vaccination de Vineuil en Loir-et-Cher rouvre ses portes

La cinquième vague de l’épidémie de COVID s’installe doucement en France. Dans ce contexte, le Président Emmanuel Macron a annoncé la troisième dose du vaccin obligatoire pour valider le pass sanitaire des plus de 65 ans, à compter du 15 décembre. La campagne de rappel vaccinale est également lancée pour les 50-64 ans, à compter du 1er décembre.

Ainsi, la préfecture du Loir-et-Cher s’adapte et annonce la réouverture du centre de Vineuil. « Afin de permettre l’accès à la vaccination aux Loir-et-chériens dans les meilleures conditions et accompagner de manière transitoire la montée en puissance de la vaccination par la médecine de ville, les pharmaciens et infirmiers libéraux, le centre de vaccination de Vineuil ouvre à nouveau ses portes à compter du lundi 22 novembre 2021 et jusqu’au 22 décembre 2021, dans un format plus restreint que précédemment ».

Le centre est situé au gymnase des Belleries, et sera ouvert les lundi, mercredi et vendredi, de 9h30 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00. La prise de rendez-vous, obligatoire, devra être réalisée sur la plateforme https://www.doctolib.fr ou https://www.sante.fr/ .