Covid : les tests faussés par le froid ?

Avec la crise du Covid, ils ont fleuri devant un grand nombre de pharmacies. Avec l’arrivée de l’hivers, les petits barnums de dépistages installés à même les rues, pourraient pourtant ne pas être le meilleur endroit pour se faire tester.

En effet, l’agent chimique réactif utilisé pour révéler la positivité ou non d’un test, est sensible aux températures. En dessous de 2°C, il peut induire un faux positif ; problème de taille à l’heure de l’explosion du dépistage du Covid-19 et au moment où le mercure flirte régulièrement avec le zéro degré.

Si certaines officines gardent "écouvillon, diluant et cassettes de dépistage à l'intérieur" puis mettent immédiatement les tests effectués à l’abris, ce n’est pas le cas partout, révèle franceinfo. Raison pour laquelle l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) recommande la multiplication des contrôles des barnums sauvages.

Si vous optez pour l’autotest, sachez qu’il est également réactif au froid. Pensez à le réaliser dans les conditions optimums d’utilisation.