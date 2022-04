Crise à la maternité de Nevers : mobilisation ce vendredi 15 avril

Une situation inacceptable pour l’association 3 Petites Graines. « Cette situation inédite amène à une grande insécurité territoriale et un stress majeur auprès des futures mamans, de leurs familles ainsi que des jeunes parents, sans oublier les bébés, ballottés dans ce chaos », explique-t-elle. L’association appelle donc à se mobiliser ce vendredi avec une marche de la maternité vers l’Agence régionale de santé.

Alors que la seule maternité de la Nièvre, à Nevers, fonctionne en service réduit depuis le 11 avril, un rassemblement est organisé ce vendredi 15 avril à 10h devant l’établissement. Faute de personnel suffisant, les sages-femmes sont actuellement en arrêt maladie. Les femmes sur le point d’accoucher sont toujours accueillies à Nevers, mais un gynécologue évalue la possibilité de les transférer ou non dans les établissements des départements voisins.

Des infirmiers attendus

Ce mercredi 13 avril, un accord de principe a été trouvé entre la direction de l’hôpital et les sages-femmes, rapporte le Journal du Centre. Il prévoit le renfort d’infirmiers ou d’infirmières et un planning jusqu’à fin mai. L’établissement a donc lancé un appel pour trouver six personnes. Une demande réserve sanitaire a également été effectuée. Les sages-femmes en arrêt maladie ne pourront reprendre le travail qu’à partir du 19 avril au mieux.