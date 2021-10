Cyclisme : découvrez le parcours du Tour de France 2022

L’ouest et le centre boudés ! Le parcours du Tour de France 2022 a été dévoilé ce jeudi 14 octobre. L’épreuve masculine se déroulera du 1er au 24 juillet. Si l’on connaissait déjà depuis longtemps le lieu du grand départ, Copenhague, et des trois premières étapes, au Danemark, les 18 autres sont désormais connues. C’est par les Hauts-de-France, et plus précisément Dunkerque, que la Grande Boucle fera son retour dans l’Hexagone.

Pavés, Super Planche des Belles Filles et Alpe d'Huez

La cinquième étape, ensuite, entre Lille et Arenberg-Porte du Hainaut comportera une vingtaine de kilomètres de pavés. Suivront un court passage en Belgique et dans le nord-est de la France avant une arrivée à la Super Planche des Belles Filles, à la frontière entre la Haute-Saône et le Territoire de Belfort, pour la septième étape. Après, direction les Alpes pour quatre étapes, qui verront le peloton escalader deux fois le col du Galibier et une fois l’Alpe d’Huez.

Une fois passées les étapes de transition, via Saint-Etienne, Mende, Rodez ou encore Carcassonne, le peloton sera dans les Pyrénées pour trois jours. Au programme : col d’Aspin, altiport de Peyragudes, col d’Aubisque et arrivée en altitude à Hautacam notamment. Un contre-la-montre de 40 kilomètres dans le Lot, entre Lacapelle-Marival et Rocamadour permettra, est prévu à la veille de l’arrivée. Enfin, le 24 juillet, la dernière étape reliera l’Arena de la Défense aux Champs-Elysées.