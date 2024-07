D'où vient la Caravane du Tour de France ?

La vraie star du Tour de France, c’est elle ! La Caravane du Tour de France déchaine les foules chaque année. La preuve : selon un sondage, près d’1 personne sur 2 serait au bord des routes uniquement pour la voir passer et attraper au passage quelques goodies. Mais d'où vient cette tradition ?

Relancer l'attractivité de la course

Pour ça, il faut remonter en 1930. À cette époque, le directeur du Tour Henri Desgranges veut relancer l’attractivité de la course en déclin depuis quelques éditions et surtout, il veut changer le mode de sponsoring à cause de pratiques abusives, puisque les marques étaient soupçonnées de s’arranger pour faire gagner leurs protégés. C’est là qu’Henri Desgranges a une idée : regrouper les cyclistes par pays et leur fournir à tous le même équipement. Ce qui a un coût et pour financer tout ça, il récupère l’argent des publicitaires en contrepartie de leur apparition sur le parcours : c’est la naissance de la Caravane du Tour de France.

Cochonou caravane préférée des Français

À travers les années, des personnalités comme Joséphine Baker, Charles Trenet ou encore Tino Rossi ont défilé sur les chars. Les firmes, elles, marquent les esprits : comme Vittel qui rafraichit les spectateurs ou Cochonou avec sa légendaire 2CV à carreaux rouges. La marque de saucisson est d’ailleurs la caravane publicitaire préférée des Français, elle réalise même près de 25% de son chiffre d'affaires annuel pendant les 3 semaines de courses ! La gratuité de l'événement et des cadeaux participe à l'ambiance festive autour du passage de la caravane et à sa popularité. L’an dernier, pas moins de 30 marques et 150 véhicules ont pris part au cortège, qui s’étendait sur 10 km de long.