D’une trentaine de brasseurs il y a 40 ans à 2500 aujourd’hui!

Cela fait 2000 ans que nous en buvons. La bière sera à l’honneur du 23 au 25 juin pour la 12e édition de la Moisson des Brasseurs. Aujourd’hui, la France compte 2500 brasseries, principalement dans le Nord et l’Est du pays. « On a eu un phénomène de créations ces dernières années. D’une trentaine dans les années 80, on atteint aujourd’hui les 2500 », détaille Magali Filhue Déléguée générale de Brasseurs de France, syndicat professionnel regroupant 450 adhérents répartis sur l’ensemble du territoire.

La France est tout simplement le pays européen comptant le plus de brasseries. Ce sont plus de 10 000 références qui y sont produites.

Comment expliquer cette mode de la bière ? « D’abord, explique Magali Filhue, les Français ont redécouvert ce produit millénaire, et puis il y a un vrai attrait pour les bières, car derrière il y a la recette, la personnalité d’un brasseur ». C’est d’ailleurs ce que sont invités à voir les participants de la Moisson des Brasseurs. Une édition qui a pour thème de l’épi au demi, autrement dit, l’amont agricole. Les brasseurs partageront leurs méthodes de production, leurs projets et initiatives.

