Jeffrey Dahmer, 86 ans, est en colère. Le père du tueur en série dont la vie est racontée dans la série Dahmer de Ryan Murphy, mise en ligne sur Netflix fin septembre, reproche à la plateforme de ne pas l'avoir concerté lors de la réalisation de sa série, et d’avoir utilisé des enregistrements de son fils sans son accord pour le documentaire Conversation with a Killer, également diffusé sur la plateforme. Il estime que l’entreprise américaine se fait de l'argent sur son dos.

Selon le tabloïd The Sun, Lionel Dahmer envisage même de porter plainte contre Netflix. "D’après ce que j’ai compris, et ce, dont j’ai été témoin, Lionel n’a jamais été contacté au sujet de l’un ou l’autre de ces programmes", a confié son aide-soignant au média britannique.

Un homme "à bout de nerfs"

Le père de celui que l’on surnomme "le cannibale de Milwaukee" serait littéralement "à bout de nerfs" à cause de fans qui auraient tenté de s’introduire chez lui depuis la diffusion de la série. Lionel Dahmer n'est pas seul à être mécontent : plusieurs membres de familles des victimes ont également regretté de ne pas avoir été prévenus par Netflix de la réalisation de la série et du documentaire. Centrée sur l’histoire vraie de Jeffrey Dahmer qui a assassiné sauvagement 17 personnes entre 1978 et 1991, la série est devenue en très peu de temps l’un des programmes les plus populaires sur Netflix, détrônant Squid Game et Stranger Things en heures de visionnage.