Dakar : un "engin explosif improvisé" à l’origine de l’explosion de la voiture de l’Orléanais Philippe Boutron

La pose d’un engin explosif improvisé est la seule explication possible à l’origine de l’explosion le 30 décembre du véhicule piloté par l’Orléanais Philippe Boutron sur le Dakar en Arabie Saoudite. C’est ce qu’affirme aujourd’hui une source proche du dossier. Le parquet national antiterroriste qui a ouvert une enquête pour tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, s’est d’ailleurs rendu sur place début février. Des techniciens de la police technique et scientifique ont pu réaliser des prélèvements sur le véhicule et parvenir à cette conclusion.

Philippe Boutron, 61 ans, conduisait au moment de l'explosion, près de l'hôtel à Jeddah où les occupants du véhicule venaient de passer la nuit. L'équipage se dirigeait vers le stade où avaient lieu les vérifications sur les voitures devant prendre part à la course.

Le pilote, également président de l'US Orléans, a été grièvement blessé aux jambes. Il est soigné à l'hôpital militaire Percy de Clamart en région parisienne.

Avec AFP