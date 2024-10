Ecoutez le premier single solo de Damiano David de Måneskin, "Silverlines"

On n’en attendait pas moins venant de l’artiste qui a déclaré : "J’étais très doué à me rendre malheureux".

Pour l’instant, rien n’a filtré sur le titre de ce premier travail solo, encore moins sur sa date de sortie.

Après Victoria De Angelis et son duo avec la chanteuse brésilienne Anitta, cela signifie-t-il la fin des aventures Måneskin ? Damiano David écarte tout doute : "On s’entraîne pour revenir différends, meilleurs et plus forts". Bien noté.