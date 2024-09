Damiano David, le chanteur de Måneskin se lance en solo

Que se passe-t-il au sein du quatuor italien ? Sitôt arrivés, sitôt dissous ? A moins qu’il ne s’agisse d’envies passagères, ce qui rassurerait leurs fans.

Toujours est-il qu’après la bassiste Victoria de Angelis (et un titre très électro réalisé avec la chanteuse brésilienne Anitta), c’est au tour de Damiano David de se lancer dans l’aventure solo.

Le musicien a déclaré à l’Associated Press qu’il travaillait depuis longtemps sur ce projet à paraître le 27 septembre.

Damiano David ajoute être très fier de ce nouveau projet qui garde tout de même une aura de mystère, tout comme le teaser posté récemment où le chauffeur d’un véhicule dans lequel il a pris place lui demande sa destination. Réponse laconique du chanteur : "Everywhere".

Suivi d’un autre post où Damiano en dit plus... ou pas. Concluant par "Et aujourd'hui, c'est le premier jour de ma vie."

"Je m'appelle Damiano David. Je suis né en 1999, Rome, Italie.

J'aime la musique, les arts et les femmes.

J'adore la sensation de beaux vêtements et l'odeur d'un bon parfum.

Dans ma vie, j'ai été un voleur, un menteur, un amant, un métamorphe.

J'ai voyagé partout dans le monde pour trouver ma voix, juste pour finir là où tout a commencé.

Je m'appelle Damiano David.

Et aujourd'hui, c'est le premier jour de ma vie." annonce-t-il en voix Off.