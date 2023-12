Dans l'Indre, la Maison Vigean fait son marché de Noël

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’enseigne historique de Clion-sur-Indre ouvre ses portes au public pour faire découvrir, ou redécouvrir, son savoir-faire. L’huilerie Vigean est née en 1930. Et plus de 90 ans plus tard, elle est toujours dans l’Indre, mais s’est agrandie. Elle est passée d’une gamme de deux huiles à plus d’une soixantaine, et compte aujourd’hui 25 salariés.

« Notre ADN, au démarrage, ce sont les huiles de noix et de noisettes, qu’on appelle les huiles gourmandes à l’ancienne, nous précise Linda Boucherat, responsable de la communication, avec un broyage à la meule de pierre et une cuisson au chaudron. La fabrication est toujours la même. »

Dégustations et vin chaud

L’huilerie Vigean produit chaque année 2 millions de bouteilles, soit environ 1 million de litres, et c’est près de 1500 tonnes de graines qui sont triturées par an au sein de l’usine de Clion. À noter par ailleurs que 95% de la production est certifiée bio.

Toute l’histoire de l’entreprise et ses produits seront à découvrir ces prochains jours, lors du marché de noël de l’usine. Un rendez-vous qui existe depuis 7 ans, créé au départ pour « tisser du lien, autour d’un marché de noël auquel participent tous les collaborateurs de l’entreprise ».

Au programme : une ouverture de 8h à 19h, sans interruption, autour d’un vin chaud. L’huilerie offrira aux visiteurs une dégustation de produits salés et sucrés. Des paniers garnis mettant en avant l’huilerie mais aussi les producteurs locaux seront également à découvrir.