Dans l’Indre, les animaux au service du bien-être

Aux centres Mathioux et Paquerette and Cow, Isabelle accompagne aussi bien les enfants que les adultes, pour des séances individuelles ou collectives. La sophrologue a choisi de consacrer une grande partie de sa pratique à l’accompagnement des personnes handicapées ou fragilisées, à la médiation animale ou zoothérapie. Pour cela, elle fait appel à ses animaux : six équidés (quatre chevaux et deux ânes miniatures), deux chiens médiateurs, des lapins, cochons d’inde, et poissons, ainsi que deux Zébus.

« C’est une activité qui associe un animal soigneusement éduqué pour donner des ressources à une personne, avec ou sans handicap, nous explique-t-elle. Et nous avons des objectifs de développement cognitif, sensoriel, de communication. Et également des objectifs au niveau de la motricité ».

Et les résultats semblent, à en croire Isabelle Mathioux, assez concluants. « Un enfant qui a des difficultés à réguler sa colère ou sa frustration… comme il a beaucoup de joie à ce que le travail avec l’animal soit possible, il va développer des ressources assez importantes, parce qu’il y a un encrage affectif avec l’animal ».

Adapei 36

Pendant un an, avec son association « À demi-mots », Isabelle Mathioux est intervenue auprès d’un groupe de résidents du foyer d’accueil médicalisé Renée-Gilbert de l’Adapei 36. Des séances de médiation animale leur ont été dispensées, et ont été immortalisées en photos.

Afin de mettre en avant la pratique, et les bienfaits apportés aux personnes porteuses de handicap, ces photos sont exposées jusqu’au 30 octobre à la MLC Belle-Isle de Châteauroux. Et à compter du 31 octobre, jusqu’au 6 novembre, elles seront à découvrir à la galerie marchande Leclerc de Saint-Maur Cap sud.