Dans le Berry, ils remontent le temps à l’époque médiévale !

Ils sont une dizaine à se réunir les week-ends, et à monter leur camp, pour recréer le quotidien des vikings, et se replonger dans cette partie de l’Histoire. Véritables passionnés, ils ont même décidé de développer une offre événementielle, pour partager leur passion avec le plus grand nombre.

Ainsi, à partir du mois d’avril jusqu’à fin septembre, début octobre, Les Loups de Dolensem Vicum participent à plusieurs rassemblements médiévaux dans l’Indre, comme à Tendu, au château de Chazelet, ou encore à La Chapelle-d’Angillon. « On vit cette passion au maximum, nous explique Sébastien Chopineaux, commercial et trésorier de l’association, on se rejoint très régulièrement pour monter notre camp. Ça s’adresse à tous les publics, de 7 ans à 77 ans, à partir du moment où on a envie de rêver un peu. En animation, on fait du lancer de hache, du combat d’épée, de la vie de camp pour montrer comment c’était ».

Le prochain rendez-vous est donné ce samedi 13 mai, dans la rue Grande de Châteauroux. À l’initiative de Nicolas Pernot, le patron du bar le Sans Chichi, la rue sera transportée le temps d’une journée à l’époque médiévale, grâce à l’aide notamment des Loups de Dolensem Vicum.

« Tous les commerçants joueront le jeu, vont se costumer, mettre des vitrines à destination médiévales, précise Sébastien. Il y aura du lancer de hache, des contes autour des thèmes des loups avec des loups-chiens qui seront présents, un fauconnier avec son petit épervier. Il y aura une animation de dressage à l’oreille avec un cheval... »

Médiévale de St Outrille

Enfin un autre rendez-vous est très attendu par les membres de l’association : la médiévale de Saint Outrille, à côté de Vatan. Du 23 au 25 juin, des animations sont programmées, et notamment un marché nocturne le vendredi.

L’association espère que les visiteurs seront nombreux, alors que depuis quelques temps, un réel engouement pour le genre est ressenti. Probablement grâce aux récents succès des séries ou films sur les vikings. « On constate de plus en plus régulièrement que les gens ont envie de s’évader, de venir sur ce monde-là, pour ne pas penser à plein de choses, tester des choses, pour découvrir des choses… Donc oui, je pense qu’il y a un réel engouement de plus en plus grand au niveau du médiéval », conclut Sébastien Chopineaux.

Alors pour ceux qui voudraient s’évader, tous les rendez-vous de l’association sont à retrouver sur leur page facebook.