Dans le Cher, des bons tuyaux pour les commerçants !

Après avoir créé son agence de communication et de marketing, le Berruyer a décidé de mettre ses services à disposition des commerçants et artisans du Cher, en proposant plusieurs outils. Ces solutions doivent alors leur permettre d’avoir plus de visibilité, et d’augmenter leur chiffre d’affaires.

Quatre outils sont alors proposés, comme la mise à disposition d’un annuaire local sur le site de Les Bons Tuyaux. Des rencontres pour réseauter entre professionnels et dirigeants sont également proposées. Vincent se charge aussi des campagnes digitales des commerçants sur les réseaux sociaux.

Enfin, à destination des clients, « on a développé une carte de fidélité locale et multi-enseignes qui permet aux clients d’avoir du cashback, donc un retour sur leurs achats, nous explique le fondateur. Chez nous, chaque fois qu’on fait un achat, c’est 15% des montants payés chez le commerçant qui sont ensuite transformés en tampons, qui sont ensuite transformés en carte cadeau, qui sont valables que dans le réseau ».

Une trentaine d’adhérents

Lancé au mois de mai dernier, le dispositif compte déjà une trentaine d’adhérents. Et les premiers retours sont plutôt positifs, à en croire le créateur. « Ce que nous disent les adhérents, c’est que ça leur permet de ne pas trop se soucier de cette partie communication qui n’est pas leur métier à la base. Et ensuite, ils constatent pour la plupart que ça leur ramène des ventes, et ils voient apparaitre de nouvelles têtes dans leur commerce ».

Les commerçants et artisans peuvent adhérer au réseau Les Bons Tuyaux en échange d’une cotisation, à hauteur de 49,95 euros HT toutes les 4 semaines. Vincent Verdier espère, à terme, réunir 200 adhérents sur le département du Cher. Et si ça se développe bien, il souhaiterait développer son concept dans d’autres départements.