À l’occasion de son grand concert au château de Chambord samedi dernier, David Guetta avait évoqué sa tristesse de ne pas avoir été contacté par les organisateurs de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris. « Je n’ai pas du tout compris, avait-il déclaré. Au niveau mondial, je suis toujours entre le 4ème et le 15ème artiste le plus écouté dans le monde. Pas DJ, artiste. Personne ne m’a appelé. Et pourtant, je suis Français et j’adore la France ».

« Pas un critère »

Cette cérémonie aura de toute façon fait couler beaucoup d’encres, depuis les annonces de participation d’Aya Nakamura, possiblement de Céline Dion, ou encore de Cerrone.

Interrogé en conférence de presse sur la déclaration de David Guetta, le metteur en scène Thomas Jolly n’a pas mâché ses mots face à la presse.