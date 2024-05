Ouverture de la billetterie

La prévente pour le concert de David Guetta est d’ores et déjà ouverte en ligne aux détenteurs de cartes bancaires de la marque Mastercard. Quant à la vente générale des billets, elle démarera le jeudi 23 mai à 10h.

Au programme, une spectaculaire structure verticale en forme de monolithe, d’où le « Monolith Tour », autour de laquelle s’articulera la prestation de l’artiste. Et justement, pour l’occasion, un impressionnant show pyrotechnique est prévu, en accord avec un nouveau set aux accents « Futur Rave » et « Melodic Techno ».



On remonte également dans le temps et un peu plus au Nord du pays, pour vous rappeler que David Guetta sera la tête d’affiche du Chambord Live au château de Chambord le 29 juin 2024.