En 2018, la ferme de Faronville a opéré un gros virage dans son activité, en décidant de créer des spiritueux à partir des matières premières qu’elle élabore dans ses champs. C’est d’ailleurs une véritable spécificité. Pauline et Paul-Henri Leluc sont les seuls en France à cultiver la matière première qu’ils transforment ensuite en spiritueux. « On a la matière première qu’on produit, précise Pauline, on a la compétence agricole de production, et on a la passion du spiritueux, donc lançons-nous ! Et on a fait le constat très rapidement qu’en France, personne ne travaillait la pomme de terre du champ à la bouteille. ».

De la vodka au whisky

Et c’est comme ça que sont nées en 2018 les premières vodkas Faronville. « On se positionne sur l’école des vodkas polonaises, à base de pomme de terre, poursuit la propriétaire. Donc des vodkas beaucoup plus douces et aromatiques ». Et en 2020, la ferme-distillerie décide d’étendre sa production au gin, qui est la redistillation d’une vodka dans laquelle macèrent baies de genièvre.

« En parallèle de ça, depuis 2020, on a démarré la production de whisky. On quitte la pomme de terre, et on est sur l’orge (…) Ça fait trois ans que ça vieillit, donc c’est bon, là on peut avoir l’appellation « whisky ». Et on a démarré les embouteillages il y a un mois, et qui ont le nom, non pas de « Faronville », mais de « Lagomorphe » ».

« Lagomorphe » veut dire « la famille des lièvres » en grec ; lièvre qui est l’emblème de la ferme distillerie. La gamme de single malt, regroupe alors trois whiskys différents, qui ont un profil aromatique différent.

Vers l’export

La ferme-distillerie de Faronville produit aujourd’hui 6000 à 7000 bouteilles de gin et de vodka par an. Elle espère à termes commercialiser 15 000 bouteilles de whisky à l’année. Elle compte également développer l’export de ses produits à l’étranger. En attendant, les propriétaires seront présents au salon de la gastronomie et vins d’Orléans (du 24 au 27 novembre). La ferme organise également régulièrement des portes ouvertes.