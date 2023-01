De nombreux rendez-vous pour fêter les 150 ans de la naissance de Colette

Un buste en bronze réalisé par Nacera Kainou a été inauguré samedi dernier dans le jardin qui fait face à la maison natale de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne). Une œuvre qui vient célébrer les 150 ans de la naissance de celle qui fut tour à tour écrivaine, journaliste, comédienne mais aussi une figure inspirante pour beaucoup de femmes.

Une femme libre et visionnaire

« C’était une femme libre, dans sa tête, ses gestes, son corps », rappelle Isabelle Froment-Meurice vice-présidente du département en charge de la promotion touristique et culturelle. Samia Bordji, directrice du musée Colette va plus loin. « Colette, c’est un destin, rien ne la prédisposait à devenir écrivaine, à s’affranchir de toutes les contraintes, sociales, familiales, conjugales, et de lutte en lutte, elle a gagné le droit de signer ses œuvres de son nom », explique-t-elle.

C’est à Colette que l’on doit notamment la série des Claudine. Une série considérée comme de la littérature jeunesse, à laquelle on la limite trop souvent, en oubliant le reste de son œuvre, estime Isabelle Froment-Meurice.

Pourtant, « elle a devancé tous les grands sujets qui occupent encore aujourd’hui notre société ; elle a écrit des textes sur les violences conjugales, les avortements clandestins », énumère Samia Bordji.

Cette année, de nombreux événements sont organisés pour honorer l’artiste icaunaise. En cette fin janvier, un hommage lui est rendu à l’Institut de France à Paris. Il y aura aussi localement des rendez-vous : une exposition à Granville sur Le blé en herbe (mars), d’autres au musée Colette au printemps.

Sans oublier, ce parcours au départ de Pourrain à partir du 7 avril. Il passera par Toucy où Virginie Lagerbe a recréé les essences du jardin de Colette, au théâtre de l’Atelier Bleu à Fontaines, reprise de la pièce créée en 2020 Colette de l’autre côté du miroir. Enfin à Saint-Sauveur, au cœur du village il y a une grande œuvre de street art sera installée.