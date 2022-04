Découvrez Angers Afterwork !

Une soirée idéale pour faire du réseau et développer ses contacts de façon informelle. Tous les 2èmes jeudi de chaque mois, les After-work débutent à 19h pour finir aux alentours de minuit. Avec une ambiance de détente, de rencontres et d’échange, et une partie DJ en fin de soirée. Vous partirez à la découverte de lieux toujours différents, de partenaires attractifs et d’animations originales et fédératrices.

Angers Afterwork s'appuie sur les pépites du territoire angevin pour vous faire découvrir pendant les soirées des animations musicales, culturelles, artistiques, associative, et bien d’autres… Angers Afterwork est la petite sœur de Le Mans Afterwork. Présent depuis 10 ans, plus de 115 afterworks en 10 saisons et une affluence toujours en hausse pour une moyenne de 250 à 300 personnes par soirées. Les soirées anniversaire accueillent chaque année entre 800 et 1000 personnes.