Découvrez l’Allier au volant d’une vieille Anglaise !

Christian Milla et sa femme Carole ont racheté le château de Fontariol (Le Theil) il y a six ans. Le couple propose deux chambres d’hôtes et, depuis quelques semaines, pour se démarquer, des balades en voiture de collection, baptisées Car & Breakfast. « Les gens qui aiment les automobiles anciennes ont un appétit pour le patrimoine bâti et paysager », estime Christian Milla.

Pour découvrir autrement l’Allier, il invite ses hôtes de monter à bord d’une Triumph Herad ou d’une Austin Mini. Des balades d’une centaine de kilomètres, à faible allure, pour profiter de l’expérience. Les clients se partagent les tâches ; à l’un le roadbook, à l’autre le volant. Christian Milla ne vient pas avec eux.

Pendant ce voyage d’environ 4 heures, il y a forcément la visite d’un monument historique privé, que ce soit vers Souvigny, Hérisson, dans la vallée de la Sioule ou vers Lapalisse. « Il y a un côté découverte et un côté ludique. Ça se fait au roadbook, on connaît le thème, la direction, mais on ne sait pas par où on va passer, on redécouvre les sensations de la conduite au volant d’un cabriolet », s’enthousiasme le propriétaire du château de Fontariol.

Il propose aussi aux propriétaires de voitures et pas forcément anciennes de faire les balades avec.

Pour ceux qui n’ont pas pris l’hébergement ou qui ne souhaitent pas partir sur une boucle trop longue, Christian Milla se mue en chauffeur et les emmène découvrir des châteaux médiévaux et un chai du côté de Saint-Pourçain.

Pour l’heure, Christian Milla s’étonne du profil des clients. « Ils sont plus jeunes que ce que je ne pensais, des trentenaires qui ont envie de passer un week-end un peu atypique », résume-t-il.

Plus d’informations sur le site du château de Fontariol.