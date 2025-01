Découvrez « Le monde demain », l’hymne 2025 des Enfoirés

C’est un incontournable chaque année : les Enfoirés ont dévoilé ce lundi 13 janvier leur hymne 2025, à la veille d’une série de concerts au profit des Restos du Cœur. Intitulé « Le monde demain », il succède à « Jusqu’au dernier », qui avait été écrit par Ycare et Patrick Bruel. Cette année, le titre est écrit par Joseph Kamel et DAYSY. Ce duo d’artistes de la jeune scène française est notamment à l’origine du hit « Ceux qu’on était » de Pierre Garnier, le vainqueur de la Star Academy.

Un appel à la solidarité et l'unité

« Le monde demain » se veut un appel à la solidarité et à l’unité, comme l’indique le refrain : « On construira, le monde demain / On s’ra pas toujours d’accord / Mais du moment qu’on s’aime encore / On construira, le monde demain / A nous de changer l’décor / Sans peur on est bien plus fort. »