Découvrez le programme du Festival de Loire !

C’est le plus grand rassemblement de la marine fluviale, et ça se passe du côté d’Orléans ! Plus de 700 mariniers sont attendus, venus des quatre coins de l’Europe (Portugal, Pays-Bas, Italie, Pologne, Espagne ou Angleterre). Animations, guinguettes, mais aussi spectacles et conférences sont au programme.

Le long des quais de Loire, divers villages seront installés, pour mettre à l’honneur les différents invités de cette 10ème édition, et notamment les associations partenaires. Les guinguettes prendront place entre les deux ponts, quai du Roi ou encore sur la Rive Sud.

Des animations sont également au programme : démonstration de tirage de sable, de pêche, de déchargement de tonneaux, de sauvetage ou encore de joutes. Des spectacles et déambulations sont également annoncés sur les quais, mais aussi en centre-ville, tout comme des concerts et bals populaires. La programmation est dense, et s’adresse à tous les publics, petits et grands. Pour rappel, le pass sanitaire sera obligatoire.

