D’abord, si on veut contacter des professionnels, attention aux arnarques. Vérifiez si les déménageurs que vous avez contactés sont bien inscrits au registre des transporteurs et des loueurs, et demandez un devis gratuit à plusieurs d’entre eux pour avoir la meilleure offre possible.

Concernant les aides, il faut savoir que l’on a droit, sous certaines conditions, à une prime de déménagement si on a trois enfants ou plus. Par ailleurs, si on est salarié, on vérifie notre convention collective puisque certaines d'entre elles nous permettent d’avoir droit à un ou deux jours de congé.

Pour les démarches, on pense bien à s’inscrire à la mairie de notre nouvelle commune pour être sur la bonne liste électorale au moment de voter. On signale aussi notre nouvelle adresse aux impôts, à notre fournisseur Internet, d’eau et d’électricité. Enfin, il ne pas oublier aussi d’avertir notre assureur, et lui demander, si possible, de transférer notre contrat sur notre nouvelle habitation.

Rendez-vous sur le site service-public.fr pour retrouver toutes les démarches à suivre.