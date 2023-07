On le sait, changer d’endroit coûte de l’argent, surtout lorsque l'on part loin, entre la location du véhicule, le prix de l’essence, et les tarifs de l’autoroute.

Et, à l'image un peu de l’achat groupé d’énergie, du covoiturage ou de la colocation, on a une nouvelle idée pour vous faire économiser de l’argent : le déménagement groupé.

De plus en plus d’entreprises proposent ce genre de service, comme Nextories, par exemple, qui optimise les coûts de déménagement dans un seul et même camion. L'objectif est de partager les coûts entre les clients sur un même trajet.

Alors pour cela, évidemment, il faut être un peu flexible en termes d'organisation, et qu’une autre personne aille dans la même ville ou au même moment que moi.

Mais quand on sait que cette technique peut nous faire économiser plusieurs centaines d’euros sur la facture totale d’un déménagement, on peut se dire qu'un petit effort vaut le coup.

Dernier point intéressant pour ceux qui ont la fibre écolologique : la diminution de notre empreinte carbone de 20 à 30%.