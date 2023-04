Dentier, robe de mariée, caddie Picard : voici la liste des objets les plus insolites oubliés dans des Uber... et comment les récupérer !

Qui sont les clients de VTC les plus étourdis de France ? Après Nantes deux années de suite, les champions de l’oubli sont désormais les Toulonnais ! En effet, comme le révèle le dernier classement établi par Uber concernant les objets les plus oubliés et réclamés dans les voitures parmi plus de 50 000 objets, la ville méditerranéenne prend la première place du classement suivie d'Avignon et de Nancy qui arrivent respectivement en seconde et troisième place.

Appareil auditif, boîte de thon, dentier

Et si de nombreux téléphones, écouteurs, portefeuilles et bagages ont été abandonnés en masse par leurs propriétaires sur les banquettes arrière, des objets beaucoup plus incongrus ont également été oubliés dans les Uber cette année. En première place du classement 2023, on retrouve ainsi... un dentier oublié dans une voiture à Paris ! Mais ce n'est pas tout. Certain(e)s étourdi(e)s ont également égaré une robe de mariée (Paris), deux boîtes de thon (Paris), des bas résille (Lyon), une alliance (Paris) et même... un caddie de la marque Picard ! Oui oui, vous avez bien lu.

Parmi les objets les plus insolites oubliés, les chauffeurs ont également déjà retrouvé un appareil auditif, une table (Paris), une bague tête de mort avec des oreilles Mickey (Paris), 18 packs de 10 bouteilles d'1L d'huile de tournesol (Paris), un appareil respiratoire (Paris), des couteaux de cuisine (Lyon), un jeu de société Juduku (Paris), des instruments de percussion (Marseille), un robot mixeur Moulinex (Paris), une cagette d'huîtres et un carton de fruits de mer (Paris), un carton contenant 6 bouteilles de Tequila (Paris), une photo souvenir prise sur "Les bateaux-mouches parisiens", une trottinette (Paris), une poussette (Paris), un light Ring (Lyon), un gilet RATP (Paris), un poster carte du monde à gratter (Paris), un ballon de basket (Nice), une bouteille de champagne (Paris), un bob Gucci x Disney (Paris), un béret rouge parisien (Paris), un billet d’entrée pour le Musée Rodin (Paris) ou encore une carte Sim (Paris)

Que faire en cas de perte d'un objet ?

Si la perte de ces oublis insolites nous fait sourire, certains de ces objets peuvent s'avérer être indispensables par leurs propriétaires. Uber a donc profité de la sortie de son classement annuel pour rappeler à ses clients la marche à suivre pour récupérer un objet perdu.

Comme le rappelle l'entreprise de VTC, le plus simple reste d'appeler le chauffeur. Pour cela, il faut ouvrir l’application Uber et cliquer sur les trois traits en haut à gauche, puis aller dans l’onglet "Vos courses". En sélectionnant la course en question, il est indiqué "Contacter mon chauffeur à propos d’un objet oublié". Vous n'avez plus qu'à renseigner un numéro de téléphone sur lequel être immédiatement joignable (le vôtre ou celui d’un ami) et cliquer sur "Envoyer". Uber vous mettra alors en relation avec votre chauffeur.

Si le chauffeur répond et confirme qu’il a bel et bien trouvé votre objet, vous pouvez vous coordonner sur un lieu et un horaire qui vous convient mutuellement pour récupérer votre objet. À l'inverse, s'il n'est pas joignable, laissez un message vocal détaillé qui décrit votre objet ainsi que la meilleure façon de vous contacter par la suite.