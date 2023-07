Départs en vacances : un samedi chargé s’annonce sur la moitié nord-ouest du pays

Vous faites peut-être partie des premiers vacanciers à prendre la route direction le littoral... Ce samedi marque le coup d’envoi officiel des vacances scolaires, synonyme de nombreux déplacements pour rejoindre les destinations touristiques.

Dans le sens des départs, les premières difficultés feront leur apparition dès vendredi avec un trafic classé ORANGE sur tout le territoire par Bison futé à l’exception de l’Île-de-France qui sera en ROUGE. La circulation s’annonce difficile sur l’A10 de 11h à 19h entre Paris et Bordeaux. Sur l’A6, des coups de frein sont à prévoir à hauteur de Fleury en direction de Lyon de 14h à 22h. Il est conseillé de quitter ou de traverser la région parisienne avant midi.

La journée de samedi sera plus compliquée que la veille avec un trafic ROUGE sur la moitié nord-ouest du pays et ORANGE partout ailleurs. L’A11 sera à éviter entre Le Mans et Nantes de 10h à 14h tout comme l’A10 de 7h à 15h. Le péage de Saint-Arnoult risque d’être saturé toute la matinée. Là aussi, il est recommandé de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant midi.

Dimanche le trafic sera beaucoup plus fluide avec un drapeau VERT agité à travers tout l’Hexagone. Notez que dans le sens des retours, le trafic s’annonce très fluide sur ces trois jours avec là aussi un drapeau VERT hissé par Bison futé.