"Depuis ‘Une Année difficile’, mon rapport à la consommation n’est plus le même"

Pio Marmaï et Jonathan Cohen dans "Une année difficile" d'Eric Toledano et Olivier Nakache

Dans Une année difficile, Eric Toledano et Olivier Nakache (Intouchables, Le Sens de la fête) s’attaquent au sujet du surendettement et de la cause écologique à travers les personnages d’Albert et Bruno.

Pio Marmaï (Les Trois mousquetaires) et Jonathan Cohen (Le Flambeau, Sentinelle) jouent deux inconnus surendettés qui se rencontrent lors d’une réunion d’acheteurs compulsifs anonymes.

Profitant d’une occasion de boire un coup à l’œil, ils se retrouvent dans une réunion de jeunes militants écolos dont ils vont bientôt embrasser la cause, un peu malgré eux...

Les années de vache maigre, leur implication dans le problème du réchauffement climatique, leur façon de préparer un film.... sont autant de questions qu’Une Année difficile soulèvent et qu'on a souhaité leur poser au cours d'une petite interview... voire deux :

Voir l’interview d’Eric Toledano et Olivier Nakache dans son intégralité :