Des Américains s’extasient devant "La Pataterie", les réseaux sociaux s’enflamment

En Provence, il y a la bouillabaisse, l’aïoli et... les patates. En vacances dans la région, un couple d’Américains a fait une halte dans la zone industrielle de la périphérie d’Arles. Ils ont atterri à La Pataterie... une expérience qu’ils ne sont pas près d’oublier, ni les internautes d’ailleurs...

Comme des milliers d’internautes, Steve Olsen et sa femme, en vacances en France, ont tweeté leur extrême satisfaction d’avoir dîné dans un restaurant dédié à la pomme de terre. Déclenchant un torrent de réaction...

“C’ETAIT INCROYABLE !” s’est exclamé Steve Olsen avant de se fendre de huit posts sur le sujet, allant même jusqu’à déclarer s’être fait "pipi dessus" après avoir croqué dans la Pom’ Au Four Savoyarde. "Une chorale d’anges est descendue du ciel" reprend-il, pour "chanter Bonnie and Clyde par Serge Gainsbourg et Bardot"...

Un enthousiasme qui a fait réagir la twitosphère, entre moqueries,