Des appels à la grève lancés sur plusieurs axes SNCF ce week-end

Des appels à la grève ont été lancés sur différents réseaux SNCF, dont les TGV Sud-Est et Sud-Ouest notamment pour le premier week-end des vacances de Noël, a-t-on appris de sources syndicales et auprès de la direction. Les syndicats réclament l'amélioration des conditions de travail, des embauches pour pallier des effectifs insuffisants, des hausses des salaires ou encore « une prime Covid ».

Les contrôleurs et agents d'escale (en gare) des TGV Sud-Ouest sont appelés à faire grève de vendredi à dimanche par la CGT-Cheminots, SUD-Rail, l'Unsa ferroviaire et FO-Cheminots. Pour les TGV Sud-Est, SUD-Rail, l'Unsa ferroviaire et FO-Cheminots appellent à la grève les vendredis, samedis et dimanches des trois week-ends des vacances. Même configuration en Occitanie, où l'Unsa ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots appellent les contrôleurs à la grève les vendredis, samedis et dimanches à partir du week-end prochain. Scénario identique pour les TER de Nouvelle-Aquitaine, où la CFDT, SUD-Rail et l'Unsa ont déposé le même type de préavis sur trois jours à partir de vendredi.

Les salariés des TGV Atlantique sont appelés à faire grève par SUD-Rail « à partir » de vendredi. Interrogée sur les préavis déposés sur certains réseaux TGV, la direction de la SNCF n'a souhaité faire « aucun commentaire », alors que les discussions avec les syndicats se poursuivent. La semaine est émaillée d'autres mouvements sociaux à la SNCF: lundi sur le TGV Nord, en Normandie et la ligne H en région parisienne, lundi et mardi sur les TER de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mardi dans les Pays de la Loire.

Jeudi et vendredi, plusieurs lignes d'Île-de-France sont concernées, comme les RER B, C, D et E, ou les lignes H, K, N, P, R et U. Des appels à la grève seulement vendredi ont aussi été lancés pour les contrôleurs des Alpes, les agents de la région lyonnaise et de Bretagne. Les salariés de Newrest, chargée de la restauration à bord des trains, sont appelés à la grève "à partir de jeudi" par la CGT et SUD-Rail.

(Avec AFP)