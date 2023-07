Des astuces pour économiser du carburant dans les bouchons

Nous voici en période de grandes vacances, synonymes d’embouteillages sur les autoroutes. Alors que les tarifs sur les grands axes ont augmenté, on vous donne aujourd’hui quelques conseils pour faire des économies d’essence dans les bouchons.

D’abord, il faut penser à couper notre moteur quand on est à l’arrêt. L’Agence de la transition écologique explique que laisser notre véhicule tourner plus de 20 secondes au ralenti consomme plus que l’arrêter, et le redémarrer. Une technique très utile quand notre moteur est à chaud.

Ensuite, quand ça bouge dans le bouchon, on privilégie les redémarrages en douceur et on oublie les à-coups désagréables désagréables pour nos passagers, et plus énergivores.

Au contraire, quand ça freine devant nous, on anticipe sans écraser notre pédale de frein. Et pour cela, il faut réussir à voir les roues arrière de la voiture qui se trouve devant nous.

Pour finir, c’est mieux d’éviter de mettre la climatisation, même chose pour le GPS pendant les ralentissements, ou encore notre portable s’il est branché. Il faut en effet savoir que ces petits branchements électriques font surconsommer notre voiture de 0,7%. Il n’y a pas de petites économies.