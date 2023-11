Des aurores boréales en France : regardez les plus belles photos capturées la nuit dernière

Un spectacle époustouflant. "L’arrivée cette nuit d’une vague de particules solaire provoque une tempête géomagnétique et la formation d’une aurore boréale visible depuis la France", avait prévenu dimanche soir le médiateur scientifique Pierre Henriquet via un tweet sur X. Pour la troisième fois cette année, des aurores boréales ont pu être observées dans l'Hexagone ce dimanche 5 novembre dans la soirée.

Pourquoi les aurores boréales deviennent plus fréquentes en France ?

Si les aurores boréales sont plutôt rares à des latitudes basses comme celle de la France, où elles sont observables environ tous les dix ans (à condition que l'éruption solaire soit suffisamment forte et orientée dans la bonne direction), ce phénomène lumineux devient de plus en plus fréquent dans l'Hexagone. Bien que les pays du Grand Nord en enregistrent jusqu’à plusieurs centaines par an, la France a pu en observer déjà trois fois cette année, en février, en avril et ce dimanche.

Selon Nathalie Huret, professeure des universités en physique de l’atmosphère interrogée par le journal Libération, l'arrivée des aurores boréales en France n'a rien d'étonnant. "Ça dénote une activité solaire intense. En général, c’est vrai, les aurores boréales se produisent principalement dans ce qu’on appelle les “cornets polaires”, aux pôles Nord et Sud. Mais comme le soleil est très actif en ce moment, énormément de particules sont arrivées par chance en direction de la Terre, et à très grande vitesse, ce qui explique qu’on ait pu observer des aurores boréales à une moyenne altitude, en France", explique la chercheuse, précisant que c'est à cause de cela que l'on observe des couleurs plus proches du mauve que du vert, la composition de l’atmosphère étant "un peu différente en moyenne latitude".

D’autres pays voisins ont également pu profiter de ce spectacle éblouissant, dont l’Allemagne, l’Italie, la Slovaquie, l’Autriche, les Pays-Bas, la Slovaquie, l'Ukraine ou encore le Royaume-Uni.