Des billets d'avion remboursés plus rapidement

Une nouvelle qui devrait détendre les gens qui prennent l’avion, du moins, au niveau du porte-monnaie. En effet, depuis le 30 juin dernier, si notre vol a été annulé, on pourra se faire rembourser nos billets bien plus rapidement qu'auparavant.

Malheureusement, encore aujourd'hui, certains voyageurs attendent toujours d’être remboursés pour des billets d’avions pris… pendant la période du Covid.

Cependant, grâce à un nouveau règlement européen, on ne devrait attendre plus que 14 jours maximum pour se faire défrayer, que l’on ait pris notre billet via une compagnie aérienne, une plateforme en ligne ou encore une agence.

Il faut savoir que de très nombreux de billets d’avions ne sont pas achetés directement aux compagnies mais à un intermédiaire. Et celui-ci pouvait justement mettre jusqu’à plusieurs mois avant de nous rembourser notre billet.

Autre bonne nouvelle : ces mêmes agences et plateforme ont promis de mieux nous informer et, surtout, que l’on ait plus de facilité à les joindre par mail ou par téléphone, en mettant sur leurs sites Internet le contact précis sur lequel on pourra les joindre.