Des cafés pour recréer du lien dans les communes rurales

Le chiffre est impressionnant. Dans plus d’une commune rurale sur deux, il n’y a plus un seul commerce. C’est de ce constat qu’est née l’opération 1000 cafés, portée par le groupe SOS, une association spécialisée dans l’entrepreneuriat social et solidaire.

Le programme a vu le jour il y a trois ans, dans le contexte des Gilets jaunes, une période « marquée par les questions d’inégalités territoriales, les déserts médicaux et le manque services de proximité », rappelle Hélène Labrunie, responsable développement de 1000 cafés.

Un lieu de services et de convivialité

L’objectif de 1000 cafés est de répondre à la demande de commerces, de lieux de convivialité dans les territoires ruraux. « Le café c’est une porte d’entrée pour le retour au service », indique-t-elle. L’offre diffère selon les établissements en fonction des services de proximité déjà existants dans la commune. Au-delà du café et de la restauration, le lieu peut faire dépôt de pain, tabac, épicerie, presse, ou même accueillir un espace de coworking…

A chaque fois, l’association est contactée par une équipe municipale qui dispose de locaux pour installer un café. Puis, c’est elle qui choisit le futur gérant. En plus d’une aide financière pour aménager l’endroit par exemple, elle l’aide dans la gestion au quotidien.